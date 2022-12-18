В Харьковской области на мини подорвался 32-летний спасатель

В Харьковской области прошлой сутки продолжались обстрелы оккупантами населенных пунктов. Также в Чугуевском районе на мине подорвался спасатель.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его информации, в Харьковской области оккупанты из артиллерии обстреляли Стрелечу, Глубокое, Старицу, Волчанск, Волоховку, Чугуновку, Новомлынск, Двуречную и т.д. На Купянском направлении под огнем россиян были районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крахмального. К счастью, обошлось без пострадавших.

"К сожалению, в селе Граково, что в Чугуевском районе, взорвался на мини 32-летний работник ГСЧС. Он в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", — отметил Синегубов.

Напомним, что оккупанты пять раз за ночь обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии. Пострадал 59-летний мужчина.

Читайте также: