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В Харьковской области на мини подорвался 32-летний спасатель

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
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В Харьковской области на мини подорвался 32-летний спасатель

Фото: Associated Press

В Чугуевском районе на взрывном устройстве взорвался работник ГСЧС.

В Харьковской области прошлой сутки продолжались обстрелы оккупантами населенных пунктов. Также в Чугуевском районе на мине подорвался спасатель.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его информации, в Харьковской области оккупанты из артиллерии обстреляли Стрелечу, Глубокое, Старицу, Волчанск, Волоховку, Чугуновку, Новомлынск, Двуречную и т.д. На Купянском направлении под огнем россиян были районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крахмального. К счастью, обошлось без пострадавших.

"К сожалению, в селе Граково, что в Чугуевском районе, взорвался на мини 32-летний работник ГСЧС. Он в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", — отметил Синегубов.

Напомним, что оккупанты пять раз за ночь обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии. Пострадал 59-летний мужчина.

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