В Харьковской области на мини подорвался 32-летний спасатель

В Чугуевском районе на взрывном устройстве взорвался работник ГСЧС.
В Харьковской области прошлой сутки продолжались обстрелы оккупантами населенных пунктов. Также в Чугуевском районе на мине подорвался спасатель.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его информации, в Харьковской области оккупанты из артиллерии обстреляли Стрелечу, Глубокое, Старицу, Волчанск, Волоховку, Чугуновку, Новомлынск, Двуречную и т.д. На Купянском направлении под огнем россиян были районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крахмального. К счастью, обошлось без пострадавших.
"К сожалению, в селе Граково, что в Чугуевском районе, взорвался на мини 32-летний работник ГСЧС. Он в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", — отметил Синегубов.
Напомним, что оккупанты пять раз за ночь обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии. Пострадал 59-летний мужчина.
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