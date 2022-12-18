Курс валют в Украине на 18 декабря: сколько стоят доллар и евро

За доллар в обменниках просят в среднем 40,07 грн.

В воскресенье, 18 декабря, доллар в обменных пунктах в среднем стоит 40,07 грн, а за евро просят 42,15 грн.

Об этом сообщает финансовый портал Минфин.

Курс НБУ:

Официальный курс гривны по отношению к доллару от 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.

Курс ПриватБанка:

доллар: покупка – 39,25; продажа – 39,75;

евро: покупка – 40,9; продажа – 41,9.

В бюджете-2023 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а на конец года он составит 45,8 грн/долл. (вместо 50 грн за долл. в предварительном прогнозе).

Напомним, с 19 декабря 2022 года Нацбанк выпустит банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года – с подписью нового главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

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