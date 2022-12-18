Курс валют в Україні на 18 грудня: скільки коштують долар та євро

За долар в обмінниках просять в середньому 40,07 грн.

У неділю, 18 грудня долар в обмінних пунктах у середньому коштує 40,07 грн, а за євро просять 42,15 грн.

Про це повідомляє фінансовий портал "Мінфін".

Курс НБУ:

Офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на рівні 36,56 грн/дол.

Курс ПриватБанка:

долар: купівля – 39,25; продаж – 39,75;

євро: купівля – 40,9; продаж – 41,9.

У бюджеті-2023 середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець року він становитиме 45,8 грн за дол. (замість 50 грн за дол. у попередньому прогнозі).

Нагадаємо, від 19 грудня 2022 року Нацбанк випустить в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом нового голови Національного банку України Андрія Пишного.

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