Перша ракетка України виборола найбільший титул у кар'єрі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула перемогу у фіналі турніру WTA 125 у французькому Ліможі.

Перша ракетка України (№47 WTA) у вирішальному матчі обіграла представницю Данії Клару Таусон – 6:3, 5:7, 6:4.

Зустріч тривала дві години та 18 хвилин. За цей час Калініна чотири рази подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і реалізувала 4 з 9 брейкпойнтів.

Цей трофей став для українки першим у кар'єрі на рівні WTA. Раніше українка виграла 15 титулів на рівні ITF.

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