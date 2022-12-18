Шойгу на гелікоптері перевірив окупаційні війська РФ в Україні (відео)

Сергій Шойгу проінспектував російські війська, які беруть участь у війні проти України.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу побував в тимчасово окупованому Півдні України. З гелікоптера він перевірив російські війська.

Про поїздку звітувало російське Міністерство оборони в Телеграм.

У відео, опублікованому Міноборони РФ, показано, як Сергій Шойгу летить на військовому гелікоптері.

"Очільник російського військового відомства облетів райони дислокації військ та перевірив передові позиції російських підрозділів у зоні проведення спеціальної військової операції", - йдеться в заяві відомства.

Також зазначається, що російський міністр оборони поспілкувався "на передовій" з російськими військовослужбовцями. На пункті управління угрупованням Шойгу заслухав доповіді командувачів про поточну ситуацію та дії російських військ на операційних напрямках.

Нагадаємо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу 3 грудня прилетів до Білорусі, де зустрівся з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Москва та Мінськ домовилися про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

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