Ракетні удари по Україні – Шойгу назвав "мету"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив чергову маячну про цілі, які нібито атакує армія рФ.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія завдає масованих ракетних ударів по Україні, нібито для "знищення" її військового потенціалу.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

"Російські Збройні сили завдають масованих ударів високоточною зброєю великої дальності по системі військового управління, підприємствам оборонно-промислового комплексу, а також пов'язаних з ними об'єктах для знищення військового потенціалу України", - сказав Шойгу.

Проте до системи "військового управління" Росія чомусь відносить об'єкти критичної інфраструктури та цивільні об'єкти, які вона вчергове масовано обстріляла 5 грудня.

Масовані ракетні атаки по критичній інфраструктурі України

У понеділок, 5 грудня, Росія здійснила вже восьму, від початку повномасштабної війни, масовану ракетну атаку по Україні. Внаслідок чого є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Вінницькій і Одеській областях.

За словами Данілова, після ракетної атаки росіян найбільше постраждала Одеса.

Загалом Росія випустила по Україні понад 70 ракет, понад 60 з яких збила українська ППО.

У Повітряних силах попередили, що Росія може завдати повторний ракетний удар по території України 6 грудня.

Внаслідок ракетної атаки РФ була знеструмлена Сумщина.

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