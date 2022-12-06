Ракетные удары по Украине – Шойгу назвал "цель"

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил очередной бред о целях, которые якобы атакует армия РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия наносит массированные ракетные удары по Украине, якобы для "уничтожения" ее военного потенциала.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

"Российские Вооруженные силы наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектам для уничтожения военного потенциала Украины", — сказал Шойгу.

Однако к системе "военного управления" Россия почему-то относит объекты критической инфраструктуры и гражданские объекты, которые она в очередной раз массированно обстреляла 5 декабря.

Массированные ракетные атаки по критической инфраструктуре Украины

В понедельник, 5 декабря, Россия совершила уже восьмую, с начала полномасштабной войны, массированную ракетную атаку по Украине. В результате чего попадание в объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

По словам Данилова, после ракетной атаки россиян больше всего пострадала Одесса.

В общей сложности Россия выпустила по Украине более 70 ракет, более 60 из которых сбила украинская ПВО.

В Воздушных силах предупредили, что Россия может нанести повторный ракетный удар по территории Украины 6 декабря.

В результате ракетной атаки РФ была обесточена Сумщина.

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