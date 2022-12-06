Ракетна атака по Україні: Росія використала новітні ракети

Росія використала для ударів по Україні ракети, які виготовила через кілька місяців після посилення західних санкцій.

Про це повідомляє The New York Times.

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Повідомляється, що експерти досліджували залишки крилатих ракет Х-101, які знайшли в Києві після масованого ракетного обстрілу 23 листопада. У доповіді Conflict Armament Research зазначається, що одна з ракет була виготовлена цього літа.

Це вказує на той факт, що РФ продовжує виготовляти ракети типу Х-101, а отже знайшла спосіб, як в обхід санкцій купувати компоненти до них, або ж у неї були значні запаси запчастин до початку війни.

Нагадаємо, що Росія швидко витрачає військові запаси і зіткнулася з проблемою нестачі боєприпасів та забезпеченням.У розвідці США вважають, щол Путін може скоротити цілі своєї "спецоперації", щоб повернутися до них пізніше.

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