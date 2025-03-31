Міноборони буде відправлять на фронт роботів: подробиці

Бойовий робот «Лють»

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В Україні у цьому році на фронт планують поставити 15 тисяч роботів, майже всі — українського виробництва.

Про це розповів директор Департаменту політики закупівель Міністерства оборони Гліб Канєвський у коментарі «Економічної правди«.

За його словами, Міноборони у другій половині 2024 року підписало шість контрактів на закупівлю наземних роботів на загальну суму 100 мільйонів гривень. У 2025 році процес контрактування продовжується. Також повідомляється, що за три місяці 2025 року Агентство оборонних закупівель підписало 31 контракт на 6 мільярдів гривень.

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Канєвський зазначив, що у 2025 році майже всі бойові роботи, які будуть використовуватися на фронті, будуть вироблені в Україні. Він пояснив, що іноземні аналоги мають значно вищу вартість порівняно з українськими розробками, тому Міноборони віддає перевагу вітчизняним виробникам. Крім того, оборонним компаніям висунули конкретні вимоги щодо вдосконалення їхньої продукції під час виконання контрактів.

Наразі на українському ринку існують зрілі моделі роботів та компанії, які добре себе зарекомендували серед військових. Улюбленцями «Хартії» та «Вовків Да Вінчі» є «Тарган», «Терміт», «Гімлі», «Тесля», «Рись PRO».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ отримали на озброєння новітні дрони ZEUS і HADES.