Минобороны будут отправлены на фронт роботов: подробности

Боевой робот «Ярость»

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В Украине в этом году на фронт планируют поставить 15 тысяч роботов, почти все украинского производства.

Об этом рассказал директор Департамента политики и закупок Министерства обороны Глеб Каневский в комментарии «Экономической правды».

По его словам, Минобороны во второй половине 2024 подписало шесть контрактов на закупку наземных роботов на общую сумму 100 миллионов гривен. В 2025 году процесс контрактирования продолжается. Также сообщается, что за три месяца 2025 Агентство оборонных закупок подписало 31 контракт на 6 миллиардов гривен.

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Канев отметил, что в 2025 году почти все боевые работы, которые будут использоваться на фронте, будут произведены в Украине. Он пояснил, что иностранные аналоги имеют значительно более высокую стоимость по сравнению с украинскими разработками, поэтому Минобороны предпочитает отечественных производителей. Кроме того, оборонным компаниям выдвинули конкретные требования по совершенствованию их продукции при выполнении контрактов.

На украинском рынке существуют зрелые модели роботов и компании, хорошо себя зарекомендовавшие среди военных. Любимцы «Хартии» и «Волков Да Винчи» — «Тарган», «Термит», «Гимли», «Тесля», «Рысь PRO».

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ получили на вооружение новые дроны ZEUS и HADES.