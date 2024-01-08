Моніторингові канали зафіксували зліт ворожих Ту-95

У випадку оголошення повітряної тривоги перебувайте в укриття.

Відмічено зліт 9 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" станом на 01:50 8 січня 2024 року.

Про це заявили моніторингові канали.

"Входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону розрахунково о 05:00-05:30", - йдеться у повідомленні.

Повітряні Сили ЗСУ наразі не повідомляють про загрозу.

Наразі невідомо, чи це бойовий виліт, чи ні.

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Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку, у випадку оголошення повітряної тривоги.

Оновлено о 02:0

Пізніше моніторингові канали повідомили про зліт ще двох Ту-95мс з "Оленья".

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