Моніторингові канали зафіксували зліт ворожих Ту-95

У випадку оголошення повітряної тривоги перебувайте в укриття.
Відмічено зліт 9 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" станом на 01:50 8 січня 2024 року.
Про це заявили моніторингові канали.
"Входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону розрахунково о 05:00-05:30", - йдеться у повідомленні.
Повітряні Сили ЗСУ наразі не повідомляють про загрозу.
Наразі невідомо, чи це бойовий виліт, чи ні.
Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку, у випадку оголошення повітряної тривоги.
Оновлено о 02:0
Пізніше моніторингові канали повідомили про зліт ще двох Ту-95мс з "Оленья".
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