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Моніторингові канали зафіксували зліт ворожих Ту-95

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Моніторингові канали зафіксували зліт ворожих Ту-95

Зафіксовано злет російських бомбардувальників / Фото: Getty Images

У випадку оголошення повітряної тривоги перебувайте в укриття.

 Відмічено зліт 9 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" станом на 01:50 8 січня 2024 року. 

Про це заявили моніторингові канали. 

"Входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону розрахунково о 05:00-05:30", - йдеться у повідомленні.

Повітряні Сили ЗСУ наразі не повідомляють про загрозу. 

Наразі невідомо, чи це бойовий виліт, чи ні. 

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку, у випадку оголошення повітряної тривоги. 

Оновлено о 02:0 

Пізніше моніторингові канали повідомили про зліт ще двох Ту-95мс з "Оленья". 

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Дата публікації
Перегляди
1803
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