Мониторинговые каналы зафиксировали взлет вражеских Ту-95

В случае объявления воздушной тревоги находитесь в укрытии.
Отмечены взлеты 9 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" по состоянию на 01:50 8 января 2024 года.
Об этом заявили мониторинговые каналы.
"Вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион расчетно в 05:00-05:30", — говорится в сообщении.
Воздушные Силы ВСУ не сообщают об угрозе.
Пока неизвестно, это боевой вылет или нет.
Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о собственной безопасности в случае объявления воздушной тревоги.
Обновлено в 02:0
Позже мониторинговые каналы сообщили о взлете еще двух Ту-95мс с "Оленья".
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