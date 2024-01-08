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Мониторинговые каналы зафиксировали взлет вражеских Ту-95

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Мониторинговые каналы зафиксировали взлет вражеских Ту-95

Зафиксирован взлет российских бомбардировщиков / Фото: Getty Images

В случае объявления воздушной тревоги находитесь в укрытии.

Отмечены взлеты 9 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" по состоянию на 01:50 8 января 2024 года.

Об этом заявили мониторинговые каналы.

"Вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион расчетно в 05:00-05:30", — говорится в сообщении.

Воздушные Силы ВСУ не сообщают об угрозе.

Пока неизвестно, это боевой вылет или нет.

Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о собственной безопасности в случае объявления воздушной тревоги.

Обновлено в 02:0

Позже мониторинговые каналы сообщили о взлете еще двух Ту-95мс с "Оленья".

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Дата публикации
Просмотры
1803
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