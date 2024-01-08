Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Петербурге вспыхнул масштабный пожар

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
431
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Петербурге вспыхнул масштабный пожар

Пожар пытаются потушить / Фото: t.me/mchs_official

Причина пожара неизвестна.

Сильный пожар в Петербурге – на юго-востоке города вспыхнули склады на площади более 4000 квадратных метров.

Пожар начался около 12 ночи в металлическом ангаре размером 70 на 80 метров на Дальневосточном проспекте. К настоящему времени горят 7 секций здания, локализовать вспышку пока не удастся, площадь растет. "Пожару присвоен второй ранг сложности, МЧС наращивает силы и средства на месте для борьбы с огнем", — говорится в сообщении спасателей.

В Невском районе пылает ангар. Сведений о пострадавших не поступало.

К тушению привлечены 22 специалиста и 5 единиц техники.

Дальнейшая информация уточняется. Причина пожара неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернигове в собственной квартире женщина сгорела заживо.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове внутри лифта сгорел человек.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
431
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация