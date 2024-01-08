В Петербурге вспыхнул масштабный пожар

Причина пожара неизвестна.
Сильный пожар в Петербурге – на юго-востоке города вспыхнули склады на площади более 4000 квадратных метров.
Пожар начался около 12 ночи в металлическом ангаре размером 70 на 80 метров на Дальневосточном проспекте. К настоящему времени горят 7 секций здания, локализовать вспышку пока не удастся, площадь растет. "Пожару присвоен второй ранг сложности, МЧС наращивает силы и средства на месте для борьбы с огнем", — говорится в сообщении спасателей.
В Невском районе пылает ангар. Сведений о пострадавших не поступало.
К тушению привлечены 22 специалиста и 5 единиц техники.
Дальнейшая информация уточняется. Причина пожара неизвестна.
Напомним, ранее сообщалось, что в Чернигове в собственной квартире женщина сгорела заживо.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове внутри лифта сгорел человек.
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