У російському Петербурзі спалахнула масштабна пожежа

Сильна пожежа в Петербурзі - на південному сході міста спалахнули склади на площі понад 4000 квадратних метрів.

Пожежа почалася близько 12-ї ночі в металевому ангарі розміром 70 на 80 метрів на Далекосхідному проспекті. На цей час горять 7 секцій будівлі, локалізувати спалах поки не вдасться, площа росте. "Пожежі присвоєно другий ранг складності, МНС нарощує сили та кошти на місці для боротьби з вогнем", - йдеться у повідомленні рятувальників.

У Невському районі палає ангар. Відомостей про постраждалих не надходило.

До гасіння залучено 22 спеціалісти та 5 одиниць техніки.

Подальша інформація уточнюється. Причина пожежі наразі невідома.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернігові у власній квартирі жінка згоріла живцем.

Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові всередині ліфту згоріла людина.

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