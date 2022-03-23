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НАТО надасть Україні додаткову військову допомогу - Столтенберг

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НАТО надасть Україні додаткову військову допомогу - Столтенберг

Йенс Столтенберг / Associated Press

В останній час НАТО надала підтримку Україні у вигляді протитанкових та зенітних комплексів, безпілотників, боєприпасів та палива.

Лідери країн-членів НАТО на черговому спільному засіданні затвердять додаткову військову допомогу Україні.

Про це під час брифінгу заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

“Завтра лідери НАТО підтвердять нашу підтримку України. Україна має право на самооборону відповідно до статуту ООН, і ми допомагаємо українцям відстоювати це фундаментальне право”, - заявив Столтенберг.

Він також додав, що за останній час НАТО надала підтримку Україні у вигляді протитанкових та зенітних комплексів, безпілотників, боєприпасів та палива.

“Я очікую, що завтра союзники погодяться надати додаткову підтримку, включаючи допомогу в галузі кібербезпеки, а також обладнання, яке допоможе Україні захиститися від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз”, - підкреслив генсек НАТО.

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