НАТО предоставит Украине дополнительную военную помощь — Столтенберг

В последнее время НАТО оказала поддержку Украине в виде противотанковых и зенитных комплексов, беспилотников, боеприпасов и топлива.

Лидеры стран-членов НАТО на очередном совместном заседании утвердят дополнительную военную помощь Украине.

Об этом на брифинге заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Завтра лидеры НАТО подтвердят нашу поддержку Украины. Украина имеет право на самооборону в соответствии с уставом ООН и мы помогаем украинцам отстаивать это фундаментальное право”, — заявил Столтенберг.

Он также добавил, что в последнее время НАТО оказала поддержку Украине в виде противотанковых и зенитных комплексов, беспилотников, боеприпасов и топлива.

"Я ожидаю, что завтра союзники согласятся оказать дополнительную поддержку, включая помощь в области кибербезопасности, а также оборудование, которое поможет Украине защититься от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз", — подчеркнул генсек НАТО.

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