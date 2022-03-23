Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In english

В Одессе задержан бывший боевик "ДНР" и пророссийская агитатор

Дата публикации
Просмотры
3434
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Одессе задержан бывший боевик "ДНР" и пророссийская агитатор

ГУ НП в Одесской области

Злоумышленники будут отвечать перед законом.

В Одессе задержан бывший боевик незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" и пророссийская агитатор.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным ведомства, мужчину заметили, когда он покупал гексоген. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.

Также в Одессе задержали российскую агитаторку, которая в своих сообщениях в соцсетях дискредитировала ВСУ, одобряла политику РФ, пропагандировала войну против Украины и распространяла фейки. Ей инкриминируют ч. 2 ст. 110 УК Украины.

Напомним, в Николаевской области задержан полицейский, который сотрудничал с оккупантами.

Ранее стало известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции помогает СБУ выявлять коллаборантов и сформировало базу данных потенциальных предателей Украины. В списке — 245 человек.

Читайте также:

Следующая публикация