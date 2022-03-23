В Одессе задержан бывший боевик "ДНР" и пророссийская агитатор

Злоумышленники будут отвечать перед законом.
В Одессе задержан бывший боевик незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" и пророссийская агитатор.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным ведомства, мужчину заметили, когда он покупал гексоген. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.
Также в Одессе задержали российскую агитаторку, которая в своих сообщениях в соцсетях дискредитировала ВСУ, одобряла политику РФ, пропагандировала войну против Украины и распространяла фейки. Ей инкриминируют ч. 2 ст. 110 УК Украины.
Напомним, в Николаевской области задержан полицейский, который сотрудничал с оккупантами.
Ранее стало известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции помогает СБУ выявлять коллаборантов и сформировало базу данных потенциальных предателей Украины. В списке — 245 человек.
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