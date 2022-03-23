Рэпер Ярмак записал видео для белорусов, которые собираются воевать против Украины

Артист просит соседний народ опомниться, пока не поздно.

Репер Александр Ярмак, который с началом войны в Украине вступил в ряды территориальной обороны ВС Украины, записал видеообращение к белорусам.

В своем видео, которое было снято в музее Второй Мировой Войны, Ярмак призвал соседний народ опомниться и не идти войной на Украину:

"Хочу обратиться ко всем белорусам, которых с дня на день путинский раб Лукашенко собирается отправить на братоубийственную войну в Украину. Я записываю это видео для того, чтобы сохранить жизнь ваших и наших военных. Мы на своей земле, мы никогда ни на кого не нападали. Мы никогда не претендовали на чужие территории. Мы очень добрый и очень гордый народ, знающий смысл в защите своей родины. Мы обязаны убивать всех, кто придет на нашу землю так же как и российских нелюдей-оккупантов, которые подло на нас напали и принесли огромное горе в наши дома, убивая наших детей, наших братьев, наших матерей, наших жен", — сказал Ярмак.

Рэпер попросил белорусов пока не поздно, отказаться от этих преступлений, от которых они потом поколениями не смогут отмыться.

"Друзья, отказывайтесь от этих преступлений, на всех тюрем не хватит, режим Путина-Лукашенко продержится недолго. А грех, на который вас толкают, вы не сможете отмыть поколениями. Сегодня Украина борется не только за свою свободу, но и за вашу", – отметил певец.

Читайте также: