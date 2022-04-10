Найбільше постраждали села, які розташовані довкола Макарова: вбивства тут людей фіксували камери

Російські окупанти із військової техніки відкрили вогонь по цивільному авто.

Звірства російських окупантів на Київщині, щодня стають відомими нові факти злочинів. У селищі Макарів уже знайшли 133 тіла убитих мирних мешканців. У довколишніх селах - майже не залишилося вцілілих будинків. Люди, які не змогли виїхати, понад місяць жили в погребах. Увесь цей час довкола них усе вибухало й палало.

Про це йдеться в ТСН.

У Макарові були окуповані лише два мікрорайони. Але по всьому селищу ворог завдавав авіаударів, обстрілював з артилерії та «Градів». Під час одного з обстрілів із флагштока злетів прапор, але його під «Градами» почепили на тоді вже понівечену будівлю Будинку культури. Бо Макарів був, є і буде український. Тоді фото з подією облетіло всі соцмережі. Олег - боєць територіальної оборони. Розповідає, як він разом із селищним головою та побратимом вивішували синьо-жовтий стяг.

«Ми заходили зсередини, протягнули цю проволку. Якович ставав, бо він самий вищий. Я його тримав і вішали, і бігом-бігом звідси тікати, бо було дуже страшно. Гриміло, воно кожен день гриміло», - розповідає боєць Олег Солоненко.

Рашисти зруйнували майже половину цивільної інфраструктури. Один обстріл «Ураганом» і довкола знищений медичний центр, дитячий садок, приватні будинки і пошкоджена багатоповерхівка. «Гітлер такого не робив, як вони понароблювали», - бідкаються люди.

Пан Валерій поїхав на роботу 24 лютого і лише зараз зміг повернутися до селища. Коли приїхав - не впізнав Макарів. Житлові будинки рашисти прицільно розстріляли з танків, а посеред дворів і досі знаходять ворожі міни. «Приходи, от там видно, де 5 поверх. І це все впало на другий поверх. У сусідньому під'їзді теж не один приход. Впало все з 5 на 1 поверх», - каже мешканець Олександр.

До нападу росіян в селищі проживало до 15 тисяч жителів. Під час активних бойових дій залишилося менше тисячі. Уже знайшли тіла 133 макарівців. І це число не остаточне.

«Це лише ті люди, яких ми знайшли на поверхні, ще кількість людей, які були поховані сусідами, родичами в саду, в городі, в дворі - ми ще точної кількості не знаємо. На сьогоднішній день маємо принаймні два підтверджені факти звірячого зґвалтування і після зґвалтування цих дівчат було вбито», - розповідає макарівський селищний голова Вадим Токар.

Загибель перших цивільних людей на Макарівщині потрапила на відео. Російські окупанти із військової техніки відкрили вогонь по цивільному авто. А потім розвернулися і поїхали. Чоловік та жінка, які були в автівці, загинули. І таких випадків, коли рашисти розстрілювали тих, хто намагався втекти з-під їхньої окупації - чимало. На узбіччях і досі стоять спалені та потрощені цивільні авто.

«Найбільше постраждали села, які розташовані двокола Макарова. В окупації були 16 населених пунктів. Ось тут були позиції російських окупантів, і цією вже спаленою технікою, вони перевозили боєприпаси», - показують люди.

В Андріївці на центральній вулиці майже не залишилося вцілілих будинків. Сюди потроху повертаються люди, але більшості вже жити ніде. Село було в окупації 35 днів. Місцеві увесь цей час ховалися в погребах. А рашисти тим часом нівечили все довкола і мародерили. Тягли з хат навіть рушники і постільну білизну. «Вони тільки в село поступили і зразу пішли по хатах. Позабирали телефони, документи, навіть на хати документи. Русский народ, він бідний як церковна миш», - додають місцеві.

У селищі Макарів уже знайшли 133 тіла убитих мирних мешканців

Комунікації в селі поки що не відновили. Зараз працюють над тим, щоб у селі передусім було безпечно, бо російські загарбники порозкидали вулицями снаряди і все довкола замінували. Тепер наші військові прочісують кожен метр.

Іван веде показати, із чим російські загарбники прийшли в Україну. «Снаряди шрапнелі, ті шрапнелі заборонені всіма ковненціями. Оцей снаряд забитий шрапнелью - отакими «голками». Прийшли вони знищувати нас», - показує військовий.

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