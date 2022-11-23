Понад 300 прильотів за день: рашисти нещадно криють Оріхов

Із перших днів повномасштабної навали росіяни перетворюють Оріхів та навколишні села на руїни, тут по 300 прильотів за день, йдеться в ТСН.

У Оріхові не залишилося жодної вцілілої багатоповерхівки, кожен другий приватний будинок розтрощений ущент, або ж частково зруйнований. “Щодня обстріли, у нас буває по 324 прильоти на день! По 8-14-ть годин у нас неможливо вийти взагалі - це “Гради”, “Урагани”, навіть “Піони”по місту. У нас гатять по місту - щодня”, - розповідає заступниця Оріхівського міського голови Світлана Мандрич.

Напередодні о пів на десяту ранку у саме середмістя Оріхова зненацька прилетів ворожий боєприпас і влучив просто у споруду місцевої школи, де у пункті видачі гуманітарної допомоги людям роздають - хліб, продукти та найнеобхідніші засоби гігієни. “Був приліт, от і загинув працівник гуманітарного штабу, він соціальний працівник, другій працівниці, яка приїхала за хлібом, їй відірвало... Начальник центру соціальних служб отримала поранення голови”,- розповідає заступниця Оріхівського міського голови.

У колись 15-тисячному Оріхові, залишилося близько 10 відсотків мешканців. Села, що впритул наближені до лінії фронту, геть спорожніли. Ворог гатить по лінії оборони українських військових та по населених пунктах на Запоріжжі, усим, що тільки має. “Двадцать чотири на сім вони сипят-сипят, усім, що у них є, вони застосовують”, - розповідають бійці.

Під ворожими обстрілами, за 9 місяців повномасштабної навали тут загинув не один цивільний, а село, як і багато інших довкола, перетворилися на суцільну пустку.

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