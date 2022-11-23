Более 300 прилетов в день: решисты беспощадно кроют Орехов

С первых дней полномасштабного нашествия россияне превращают Орехов и окрестные села в руины, здесь 300 прилетов в день, говорится в ТСН.

В Орехове не осталось ни одной уцелевшей многоэтажки, каждый второй частный дом разбит вдребезги, или частично разрушен. “Каждый день обстрелы, у нас бывает по 324 прилета в день! По 8-14 часов у нас невозможно выйти вообще — это "Грады", "Ураганы", даже "Пионы" по городу. У нас гатят по городу – каждый день”, — рассказывает заместитель Ореховского городского головы Светлана Мандрич.

Накануне в полдесятого утра в сам центр Орехова неожиданно прилетел вражеский боеприпас и попал прямо в сооружение местной школы, где в пункте выдачи гуманитарной помощи людям раздают — хлеб, продукты и необходимые средства гигиены. "Был прилет, вот и погиб работник гуманитарного штаба, он социальный работник, второй приехавшей за хлебом работнице ей оторвало... Начальник центра социальных служб получила ранение головы",- рассказывает заместитель Ореховского городского головы.

В некогда 15-тысячном Орехове осталось около 10 процентов жителей. Села, вплотную приближенные к линии фронта, опустели. Враг стряпает по линии обороны украинских военных и по населенным пунктам в Запорожье, всем, что только имеет. "Двадцать четыре на семь они сыпят-сыпят, всем, что у них есть, они применяют", — рассказывают бойцы.

Под вражескими обстрелами, за 9 месяцев полномасштабного нашествия здесь погиб не один гражданский, а деревня, как и многие другие вокруг, превратились в сплошной пустошь.

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