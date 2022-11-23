Немцы считали, что лучше было бы, чтобы Украина пала — Джонсон

Экс-премьер Великобритании и любимец многих украинцев Борис Джонсон рассекретил отношение стран Евросоюза к войне в Украине в начале российского вторжения.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

"Одним словом, у разных стран было свое отношение. Французы до последнего все отрицали. Немцы по всяческим экономическим причинам считали, я скажу страшную вещь, что было бы лучше, если бы все закончилось быстро и Украина пала", – рассказал Джонсон.

Борис Джонсон стал первым политиком, приехавшим в Украину с начала широкомасштабного российского вторжения. Он активно поддерживал Украину в войне против России.

Также именно Великобритания оказывает Украине значительную военную помощь. Новый премьер страны Риши Сунак пообещал оружие и амуницию для украинских военных. Также правительство Великобритании передаст Вооруженным силам Украины тысячу ракет класса "земля-воздух".

Читайте также: