Німці вважали, що краще б було, аби Україна програла - Джонсон

Борис Джонсон розповів, як реагували на війну в Україні європейські політики.

Експрем'єр Великої Британії та улюбленець багатьох українців Борис Джонсон розсекретив ставлення країн Євросоюзу до війни в Україні на початку російського вторгнення.

Про це він сказав у своєму інтерв'ю телеканалу CNN.

"Одним словом, у різних країн було своє ставлення. Французи до останнього все заперечували. Німці з усіляких економічних причин вважали, я скажу страшну річ, що було б краще, якби все закінчилося швидко і Україна пала". - розповів Джонсон.

Борис Джонсон став першим політиком, який приїхав до України з початку широкомасштабного російського вторгнення. Він активно підтримував Україну у війні проти Росії.

Також саме Велика Британія надає Україні значну військову допомогу. Новий прем'єр країни Ріші Сунак пообіцяв зброю та амуніцію для українських військових. Також уряд Великої Британії передасть Збройним силам України тисячу ракет класу "земля-повітря".

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