Росіяни панікують через контрнаступ ЗСУ – ISW

Документи були поширені в Мережі ще 4 березня.

У Росії із тривогою відреагували на витік секретних документів про війну в Україні у Сполучених Штатах Америки.

Це свідчить про страх росіян перед перспективою майбутніх контрнаступів Збройних сил України, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Аналітик Bellingcat Арік Толер зазначив, що документи були поширені в Мережі ще 4 березня. Залишається незрозумілим, чому ці документи потрапили до основних західних ЗМІ більш ніж за місяць. У російських Telegram-каналах додатково циркулюють явно сфальсифіковані версії документів, які занижують заявлені втрати Росії та завищують кількість втрат ЗСУ", – зазначають аналітики.

Незалежно від правдивості документів, які просочилися в російський інфопростір, реакція російських так званих блогерів на статтю в New York Times підкреслює побоювання щодо українського контрнаступу.

Раніше з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Оприлюднені документи датуються 1 березня.

У них немає конкретних бойових планів, не йдеться й про дату і місце майбутнього контрнаступу.

Напередодні Олексій Данілов сказав, що інформація про час і місце контрнаступу ЗСУ є закритою, однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать.