Россияне паникуют из-за контрнаступления ВСУ – ISW

Документы были распространены в Сети еще 4 марта.

В России с тревогой отреагировали на утечку секретных документов о войне в Украине в Соединенных Штатах Америки.

Это свидетельствует о боязни россиян перед перспективой будущих контрнаступлений Вооруженных сил Украины, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Аналитик Bellingcat Арик Толер отметил, что документы были распространены в Сети еще 4 марта. Остается непонятным, почему эти документы попали в основные западные СМИ более чем через месяц. В российских Telegram-каналах дополнительно циркулируют явно сфальсифицированные версии документов, занижающих заявленные потери России и завышают количество потерь ВСУ", – отмечают аналитики.

Независимо от правдивости проникших в российское инфопространство документов, реакция российских так называемых блогеров на статью в New York Times подчеркивает опасения относительно украинского контрнаступления.

Ранее появились засекреченные военные документы, подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Обнародованные документы датируются 1 марта.

У них нет конкретных боевых планов, речь не идет и о дате и месте будущего контрнаступления.

Накануне Алексей Данилов сказал, что информация о времени и месте контрнаступления ВСУ закрыта, однако когда оно начнется, граждане это увидят.