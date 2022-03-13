Російська армія обстріляла Авдіївську громаду

Потерпілих внаслідок обстрілу немає.

У неділю, 13 березня, армія російської федерації вистрілила з Точки-У в напрямку мирного населення Авдіївської громади.

Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, постраждалих від російського обстрілу, а також руйнувань немає.

Натомість інша ситуація в Очеретинській громаді, де обстріли не припиняються. Зокрема, в Кам'янці, багато пошкоджених будинків.

Без електрики залишається Верхньоторецьке. Оскільки високовольтну лінію у населеному пункті окупанти пошкодили напередодні.

Як повідомлялося, у ніч проти 13 березня російські літаки та артилерія завдавали ударів по півночі Донецької області. Окупанти завдали авіаударів по Святогірську. Бомби пошкодили кілька корпусів дитячого обласного оздоровчого центру "Перлина Донеччини". Внаслідок обстрілів пошкоджено два приміщення Святогірської лаври.

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