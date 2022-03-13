Российская армия обстреляла Авдеевскую общину

Пострадавших в результате обстрелов нет.
В воскресенье, 13 марта, армия российской федерации выстрелила из Точки-У в направлении мирного населения Авдеевской общины.
Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, пострадавших от российских обстрелов, а также разрушений нет.
А другая ситуация в Очеретинской общине, где обстрелы не прекращаются. В частности, в Каменке много поврежденных домов.
Без электричества остается Верхнеторецкое. Поскольку высоковольтную линию в населенном пункте оккупанты повредили накануне.
Как сообщалось, в ночь на 13 марта российские самолеты и артиллерия наносили удары по северу Донецкой области. Оккупанты нанесли авиаудары по Святогорску. Бомбы повредили несколько корпусов детского областного оздоровительного центра "Жемчужина Донбасса". В результате обстрелов повреждены два помещения Святогорской лавры.
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