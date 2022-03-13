Российская армия обстреляла Авдеевскую общину

Пострадавших в результате обстрелов нет.

В воскресенье, 13 марта, армия российской федерации выстрелила из Точки-У в направлении мирного населения Авдеевской общины.

Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, пострадавших от российских обстрелов, а также разрушений нет.

А другая ситуация в Очеретинской общине, где обстрелы не прекращаются. В частности, в Каменке много поврежденных домов.

Без электричества остается Верхнеторецкое. Поскольку высоковольтную линию в населенном пункте оккупанты повредили накануне.

Как сообщалось, в ночь на 13 марта российские самолеты и артиллерия наносили удары по северу Донецкой области. Оккупанты нанесли авиаудары по Святогорску. Бомбы повредили несколько корпусов детского областного оздоровительного центра "Жемчужина Донбасса". В результате обстрелов повреждены два помещения Святогорской лавры.

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