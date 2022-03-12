Російські окупанти обстрілюють Охтирку

"Зелені коридори" не були підтвердженні.

В Охтирці Сумської області триває артобстріл армією Російської Федерації.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, саме через обстріли окупантів у суботу, 12 березня, не проводилася евакуація місцевого населення.

"Зелені коридори" не було підтверджено", - наголосив Живицький.

Як повідомлялося, у Сумській області було погоджено кілька гуманітарних коридорів для евакуації місцевих мешканців. Працюють "зелені коридори": Тростянець - Полтава ,Суми — Полтава, Лебедин — Полтава, Конотоп — Полтава, Велика Писарівка — Полтава, Краснопілля — Полтава.

Режим тиші узгоджено з 9 до 21. Легкові власні автомобілі можуть виїжджати увесь цей час, формуючись у колони.

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