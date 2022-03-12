Российские оккупанты обстреливают Ахтырку

"Зеленые коридоры" не были подтверждены.

В Ахтырке Сумской области продолжается артобстрел армией Российской Федерации.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, именно из-за обстрелов оккупантов в субботу, 12 марта, не проводилась эвакуация местного населения.

"Зеленые коридоры" не были подтверждены", — подчеркнул Живицкий.

Как сообщалось, в Сумской области было согласовано несколько гуманитарных коридоров для эвакуации местных жителей. Работают "зеленые коридоры": Тростянец — Полтава, Сумы — Полтава, Лебедин — Полтава, Конотоп — Полтава, Большая Писаревка — Полтава, Краснополье — Полтава.

Режим тишины согласован с 9 до 21. Легковые автомобили могут выезжать все это время, формируясь в колонны.

Читайте также: