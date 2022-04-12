У Харкові через обстріли загинув дворічний хлопчик

Дитина не винесла великої кількості травм.

Дворічний хлопчик вчора, 11 квітня, отримав поранення під час обстрілу Салтівки, а сьогодні помер.

Про це заявив директор Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації Максим Хаустов.

"У нього було дуже багато травм, від них він і помер сьогодні у лікарні», – повідомив "Суспільному" Хаустов.

Нагадаємо, 8 квітня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські військові викрали понад 120 тис. українських дітей. Декого з них зґвалтували: у Бучі – 11-річного хлопчика та 14-річну дівчинку, після чого вона завагітніла.