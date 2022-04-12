В Харькове из-за обстрелов погиб двухлетний мальчик

Ребенок не вынес большого количества травм.

Двухлетний мальчик вчера, 11 апреля, получил ранения во время обстрела Салтовки, а сегодня скончался.

Об этом заявил директор Департамента здравоохранения Харьковской областной военной администрации Максим Хаустов.

"У него было очень много травм, от них он и умер сегодня в больнице», – сообщил "Общественному" Хаустов.

Напомним, 8 апреля уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские военные похитили более 120 тысяч украинских детей. Некоторых из них изнасиловали: в Буче – 11-летнего мальчика и 14-летнюю девочку, после чего она забеременела.