У Кропивницькому пролунав вибух під час повітряної тривоги.

У Кропивницькому вдень 12 лютого пролунав вибух під час повітряної тривоги.

"У Кропивницькому чути звук вибуху", - писали ЗМІ.

Повітряні сили о 15:11 попередили про ракету у напрямку Кіровоградської області.

Згодом очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович уточнив, що після вибуху у Кропивницькому районі обійшлося без постраждалих і руйнувань.

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