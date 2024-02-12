У Кропивницькому пролунав вибух під час повітряної тривоги.
У Кропивницькому вдень 12 лютого пролунав вибух під час повітряної тривоги.
"У Кропивницькому чути звук вибуху", - писали ЗМІ.
Повітряні сили о 15:11 попередили про ракету у напрямку Кіровоградської області.
Згодом очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович уточнив, що після вибуху у Кропивницькому районі обійшлося без постраждалих і руйнувань.
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