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В Кропивницком раздался взрыв

В Кропивницком раздался взрыв

Взрыв / Фото: Associated Press

В Кропивницком раздался взрыв во время воздушной тревоги.

В Кропивницком днем 12 февраля раздался взрыв во время воздушной тревоги.

"В Кропивницком слышен звук взрыва", — писали СМИ.

Воздушные силы в 15:11 предупредили о ракете в направлении Кировоградской области.

Позже глава Кировоградской ОВ Андрей Райкович уточнил, что после взрыва в Кропивницком районе обошлось без пострадавших и разрушений.

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