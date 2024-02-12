В Кропивницком раздался взрыв во время воздушной тревоги.
В Кропивницком днем 12 февраля раздался взрыв во время воздушной тревоги.
"В Кропивницком слышен звук взрыва", — писали СМИ.
Воздушные силы в 15:11 предупредили о ракете в направлении Кировоградской области.
Позже глава Кировоградской ОВ Андрей Райкович уточнил, что после взрыва в Кропивницком районе обошлось без пострадавших и разрушений.
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