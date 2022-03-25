Український генерал розповів про плани РФ захопити Київ

В окупантів недостатньо сил та засобів.

Захопити столицю в планах Росії є, але станом на 25 березня в них недостатньо сил та засобів. Поки це не можливо.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.

"Що таке Київ? Київ - це дев'ять Грозних за розмірами і масштабами. Тому, щоб захопити столицю треба у 3-5 разів більше сил мати навколо Києва, ніж зараз, і ми ж не мовчимо. Найближчим часом - це не можливо", - сказав він.

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