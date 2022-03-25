Українські захисники відбили наступ окупантів в Ізюмі та під Броварами

Українські захисники відбили наступ окупантів в Ізюмі та під Броварами

ЗСУ дають гідну відсіч російським окупантам.

Українські захисники відбили наступ російських окупантів у районі міста Ізюм та під Броварами.

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Про це 25 березня повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Просування у напрямку Броварів успіху не дало, окупанти одразу були зупинені, перейшли до оборони та намагаються закріпитися на зайнятих позиціях. На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати позиції на підступах до Сум та Харкова, відновлює втрати у техніці та живій силі. Не припиняє застосовувати авіацію та артилерію для знищення житлових кварталів міст", - йдеться у повідомленні.

В районі міста Ізюм противник здійснив спробу прориву оборони наших військ з півдня, в районі Кам’янки, зупинений в районі Тихоцького. Триває знищення ворога, що вклинився.

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