Мінус генерал та передовий командний пункт: Віталій Кім про втрати окупантів

Очільник Миколаївської ОВА також закликав російські війська сюди не сунутися, адже їм тут нічого не світить.

Російські війська втратили одного генерала та у них мінус один передовий командний пункт.

Про це у своєму новому відеозверненні розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що на нашу землю загарбникам сунутися не слід, оскільки нічого доброго на них тут не чекає:

"Орки групують ще більше сил, не збираються здаватися, світять нам тут одним голим місцем. Вночі багато обстрілювали. Збили дві крилаті ракети. Один 300-й є важкий у військових, інше все гаразд. Є поранені цивільні, але вони не в місті, вони в селі, 46 осіб. Слава Богу що всі живі поки. Ми уточнюємо дані. У орків мінус генерал, мінус передовий командний пункт, що не може не тішити. Я не знаю, де вони братимуть генералів. (...) Нема чого сюди їздити. Нічим добрим тут не світить. На нашій землі жодних варіантів немає. Або — геть, або — в землю", - сказав Кім.

Також голова ОВА зазначив, що запаси продуктів у місті є:

"Ще почув, що Швейцарія там на шість мільярдів арештувала російських, санкцій додали… Писатиму, щоб нам ці гроші передали, нам дуже треба. Майном теж візьмемо, аби відновлювати нашу інфраструктуру. Чекаю на звіт, вже почали поступово дороги, щоб забезпечити проїзд людям. Трактори в полі, посівна пішла, техніка поїхала – плюс-мінус оживає. У нас запаси великі по зерну, по їжі, по воді. Ми готуємося. Вони нам там погрожують, а ми укріплюємося більше, готуємо більше запасів", - сказав Кім.

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