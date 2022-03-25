Украинский генерал рассказал о планах РФ захватить Киев

У оккупантов недостаточно сил и средств.

Захватить столицу в планах России есть, но по состоянию на 25 марта у них недостаточно сил и средств. Пока это невозможно.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

"Что такое Киев? Киев — это девять Грозных по размерам и масштабам. Поэтому, чтобы захватить столицу, нужно в 3-5 раз больше сил иметь вокруг Киева, чем сейчас, и мы же не молчим. В ближайшее время — это невозможно", – сказал он.

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