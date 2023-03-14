В половині України оголошена повітряна тривога

Залишайтесь в укриттях або ж використовуйте правило двох стін до моменту скасування тривоги.

Повітряна тривога ввечері 14 березня оголошена на півночі, сході та півдні України.

Про це свідчать дані на мапі тривог.

Так, сирени лунають у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в АР Крим.

Нагадаємо, до цього моменту протягом 14 березня в Україні чотири рази оголошувалась масштабна повітряна тривога, яка охоплювала всі регіони.

Як пояснили в Повітряних силах, така кількість тривог пов'язана з активністю російської тактичної авіації, ракетних комплексів та польотами МіГ-31.

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