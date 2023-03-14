Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В половині України оголошена повітряна тривога

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
2718
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В половині України оголошена повітряна тривога

Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні. / Фото: ТСН.ua

Залишайтесь в укриттях або ж використовуйте правило двох стін до моменту скасування тривоги.

Повітряна тривога ввечері 14 березня оголошена на півночі, сході та півдні України.

Про це свідчать дані на мапі тривог.

Так, сирени лунають у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в АР Крим.

©

Нагадаємо, до цього моменту протягом 14 березня в Україні чотири рази оголошувалась масштабна повітряна тривога, яка охоплювала всі регіони.

Як пояснили в Повітряних силах, така кількість тривог пов'язана з активністю російської тактичної авіації, ракетних комплексів та польотами МіГ-31. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2718
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація