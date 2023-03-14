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В половине Украины объявлена воздушная тревога

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1456
Время на прочтение
1 мин
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В половине Украины объявлена воздушная тревога

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине. / Фото: ТСН.ua

Оставайтесь в укрытиях или используйте правило двух стен до момента отмены тревоги.

Воздушная тревога вечером 14 марта объявлена на севере, востоке и юге Украины.

Об этом свидетельствуют данные на карте тревог.

Так, сирены звучат в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и АР Крым.

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Напомним, до этого момента в течение 14 марта в Украине четырежды объявлялась масштабная воздушная тревога, охватывавшая все регионы.

Как объяснили в Воздушных силах, такое количество тревог связано с активностью российской тактической авиации, ракетными комплексами и полетами МиГ-31.

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Дата публикации
Просмотры
1456
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