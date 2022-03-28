ЄБРР закриває представництва у Росії та Білорусі

В ЄБРР також заявили про «непохитну підтримку України» і нагадали про перший узгоджений пакет допомоги у 2 млрд євро.

Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про закриття своїх представництв у Москві та Мінську.

«ЄБРР рішуче засудив війну з Україною, і рішення про закриття офісів у Москві та Мінську є неминучим наслідком дій, вчинених Російською Федерацією за допомогою Білорусі», — сказано у повідомленні банку.

В ЄБРР також заявили про «непохитну підтримку України» і нагадали про перший узгоджений пакет допомоги у 2 млрд євро, який буде направлений як Україні, так і країнам, які приймають українських біженців.

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