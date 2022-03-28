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США виділять ще мільярд доларів гуманітарної допомоги для України

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США виділять ще мільярд доларів гуманітарної допомоги для України

Associated Press

Байден закликав до продовження інвестицій для рішучої відповіді на агресію Путіна проти України.

Бюджет США, запропонований Джо Байденом, включає 6,9 мільярда доларів на Європейську ініціативу стримування, НАТО і боротьбу з російською агресією, а також додатковий мільярд для України.

Про це пише Le Figaro.

"Я закликаю до продовження інвестицій для рішучої відповіді на агресію Путіна проти України за підтримки Сполученими Штатами економічних, гуманітарних потреб України та її безпеки", - йдеться у заяві Байдена.

Нагадаємо, що раніше Байден підписав закон про виділення Україні "історичних 13,6 мільярда доларів".

Президент Байден підписав указ про виділення Україні військової допомоги на 13,5 мільярда доларів

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