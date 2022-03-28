США выделят еще миллиард долларов гуманитарной помощи для Украины

Байден призвал к продолжению инвестиций для решительного ответа на агрессию Путина против Украины.
Бюджет США, предложенный Джо Байденом, включает 6,9 млрд долларов на Европейскую инициативу сдерживания, НАТО и борьбу с российской агрессией, а также дополнительный миллиард для Украины.
Об этом пишет Le Figaro.
"Я призываю к продолжению инвестиций для решительного ответа на агрессию Путина против Украины при поддержке Соединенными Штатами экономических, гуманитарных потребностей Украины и ее безопасности", — говорится в заявлении Байдена.
Напомним, что ранее Байден подписал закон о выделении Украине "исторических 13,6 млрд долларов".
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