Байден підписав закон про виділення Україні "історичних 13,6 мільярда доларів"

Перед цим фінансову допомогу затвердив Конгрес.

Україна отримає від США 13,6 мільярда доларів.

Відповідний закон, який раніше ухвалили Палата представників та Сенат Конгресу США, підписав президент Джо Байден.

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"Я щойно підписав закон про двопартійне урядове фінансування, який зберігає уряд відкритим і надає Україні історичні 13,6 мільярда доларів", - ідеться на сторінці Байдена в твіттері.

Частину цієї суми витратять на озброєння та оснащення України. Ще частину коштів спрямують на витрати Пентагону США - на відправку американських військ в інші країни Східної Європи.

Сума також включає гуманітарну та економічну допомогу Україні, зміцнення оборони союзників у регіоні, захист їхньої енергетичної безпеки та потреб у кібербезпеці.

"Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю", - Байден написав пост зі словами підтримки

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