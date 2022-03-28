ЕБРР закрывает представительства в России и Беларуси

ЕБРР закрывает представительства в России и Беларуси

В ЕБРР также заявили о «непреклонной поддержке Украины» и напомнили о первом согласованном пакете помощи в 2 млрд евро.

Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии своих представительств в Москве и Минске.

"ЕБРР решительно осудил войну с Украиной, и решение о закрытии офисов в Москве и Минске является неизбежным следствием действий, предпринятых Российской Федерацией с помощью Беларуси", — говорится в сообщении банка.

В ЕБРР также заявили о «непреклонной поддержке Украины» и напомнили о первом согласованном пакете помощи в 2 млрд евро, который будет направлен как Украине, так и странам, принимающим украинских беженцев.

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