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- Війна
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Зеленський відповів, чи справді Путін прагне миру
Зеленський заявив, що Путін прагне похизуватися танками на параді, але має думати про кінець війни.
Президент України Володимир Зеленський закликав Захід посилити тиск на Росію та не зважати на показові демонстрації військової сили, які готує Кремль на 9 травня.
Про це голова держави сказав під час пресконференції.
“Путін дуже хоче похизуватись танками на параді, але він повинен думати не про це, а про реальне закінчення своєї війни”, — наголосив Зеленський.
За його словами, три кроки є критично важливими для тиску на Росію:
посилення санкцій;
подальша підтримка України;
поглиблення оборонної взаємодії між країнами Європи.
“Росія повинна знати: європейці точно себе захистять”, — додав президент.
Також президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати 1,8 мільйона артилерійських снарядів уже цього року.