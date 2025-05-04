Зеленський відповів, чи справді Путін прагне миру

Президент України Володимир Зеленський. / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський закликав Захід посилити тиск на Росію та не зважати на показові демонстрації військової сили, які готує Кремль на 9 травня.

Про це голова держави сказав під час пресконференції.

“Путін дуже хоче похизуватись танками на параді, але він повинен думати не про це, а про реальне закінчення своєї війни”, — наголосив Зеленський.

Реклама

За його словами, три кроки є критично важливими для тиску на Росію:

посилення санкцій;

подальша підтримка України;

поглиблення оборонної взаємодії між країнами Європи.

“Росія повинна знати: європейці точно себе захистять”, — додав президент.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати 1,8 мільйона артилерійських снарядів уже цього року.