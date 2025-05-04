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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Зеленський відповів, чи справді Путін прагне миру

Зеленський заявив, що Путін прагне похизуватися танками на параді, але має думати про кінець війни.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський закликав Захід посилити тиск на Росію та не зважати на показові демонстрації військової сили, які готує Кремль на 9 травня.

Про це голова держави сказав під час пресконференції.

“Путін дуже хоче похизуватись танками на параді, але він повинен думати не про це, а про реальне закінчення своєї війни”, — наголосив Зеленський.

За його словами, три кроки є критично важливими для тиску на Росію:

  • посилення санкцій;

  • подальша підтримка України;

  • поглиблення оборонної взаємодії між країнами Європи.

“Росія повинна знати: європейці точно себе захистять”, — додав президент.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати 1,8 мільйона артилерійських снарядів уже цього року.

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