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Зеленский ответил, действительно ли Путин стремится к миру
Зеленский заявил, что Путин стремится похвастаться танками на параде, но должен думать о конце войны.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад усилить давление на Россию и не учитывать показательные демонстрации военной силы, которые готовит Кремль на 9 мая.
Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции.
"Путин очень хочет похвастаться танками на параде, но он должен думать не об этом, а о реальном окончании своей войны", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, три шага являются критически важными для давления на Россию:
усиление санкций;
дальнейшая поддержка Украины;
углубление оборонного взаимодействия между странами Европы.
"Россия должна знать: европейцы точно себя защитят", - добавил президент.
Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить 1,8 миллиона артиллерийских снарядов уже в этом году.