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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Зеленский ответил, действительно ли Путин стремится к миру

Зеленский заявил, что Путин стремится похвастаться танками на параде, но должен думать о конце войны.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад усилить давление на Россию и не учитывать показательные демонстрации военной силы, которые готовит Кремль на 9 мая.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции.

"Путин очень хочет похвастаться танками на параде, но он должен думать не об этом, а о реальном окончании своей войны", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, три шага являются критически важными для давления на Россию:

  • усиление санкций;

  • дальнейшая поддержка Украины;

  • углубление оборонного взаимодействия между странами Европы.

"Россия должна знать: европейцы точно себя защитят", - добавил президент.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить 1,8 миллиона артиллерийских снарядов уже в этом году.

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