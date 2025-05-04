Зеленский ответил, действительно ли Путин стремится к миру

Президент Украины Владимир Зеленский. / © Getty Images

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад усилить давление на Россию и не учитывать показательные демонстрации военной силы, которые готовит Кремль на 9 мая.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции.

"Путин очень хочет похвастаться танками на параде, но он должен думать не об этом, а о реальном окончании своей войны", - подчеркнул Зеленский.

Реклама

По его словам, три шага являются критически важными для давления на Россию:

усиление санкций;

дальнейшая поддержка Украины;

углубление оборонного взаимодействия между странами Европы.

"Россия должна знать: европейцы точно себя защитят", - добавил президент.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить 1,8 миллиона артиллерийских снарядов уже в этом году.