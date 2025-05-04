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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Зеленский анонсировал создание школы для пилотов F-16

Учитывая ситуацию с безопасностью, летчиков будут обучать в других странах.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Истребители F-16

Истребители F-16 / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерениях создать учебную базу для пилотов истребителей F-16 за пределами Украины.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в воскресенье, 4 мая.

По словам украинского лидера, этот вопрос он обсуждал с президентом Чехии Петром Павелом.

«Наши представители на уровне наших чиновников и военных обсуждают следующие шаги в развитии нашей авиационной мощи, а именно создание украинско-чешской школы [для пилотов] F-16», — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что ввиду безопасности такую учебную базу нельзя открыть на территории Украины.

«Русские удары ежедневно продолжаются, поэтому мы работаем с партнерами, чтобы такие школы были открыты за пределами Украины. И это будет», — заверил он.

Напомним, 2 мая в своих соцсетях президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление в Украине в ближайшее время новых истребителей F-16.

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