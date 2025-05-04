Санта Димопулос призналась, из-за чего после приезда в Киев сразу попала в больницу

Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

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Украинская певица Санта Димопулос призналась, из-за чего сразу после приезда в Киев попала в больницу.

В своем Instagram исполнительница поделилась философсим постом. В частности, артистка призналась, что много лет годы ее не мучили проблемы со здоровьем настолько сильно, что она должна была ложиться в больницу. Впрочем, Санта Дипомулос предположила, что организм дал сбой. Певица убеждена, что это походит от внутреннего. В частности, она говорит, что долго держала все в себе, но организм этого не выдержал и отреагировал именно таким образом. Знаменитость призналась, что привыкла быть опорой, справляться со всем, постоянно что-то создавать. Впрочем, она поняла, что не все стоит тянуть своими силами, но иногда нужно и выдохнуть.

"Я не была в своем родном городе целый год. Вернулась и впервые за много лет оказалась в больнице. И это от внутреннего. Когда слишком долго держишь все в себе - тело в какой-то момент просто выключает тебя. Оно не предает, оно защищает от тебя самой. Я привыкла справляться. Быть опорой. Создавать. Держать все и всех. Но сила – это не напряжение. Сила – это о честности с собой. О том, чтобы не тянуть, когда не можешь. О том, чтобы выбирать себя", – говорит артистка.

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Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

В конкретику Санта Димопулос углубляться не стала. Также она не раскрывала подробности своего состояния. В то же время исполнительница поделилась, что решила взять паузу, отдохнуть и уделить время себе. Кроме того, певица отпустила все, что ее беспокоит.

"Иногда ликвиднее всего не бег вперед, а пауза. Не героизм, а мягкость. Не достижение, а возвращение к себе. Сегодня я отпускаю все, что больше не мое. Все, что требует быть завершенным. И то, что больше не отзывается. И в этой уязвимости, в этой тишине – я снова возвращаюсь к себе", - отметила артистка.

Напомним, Санта Димоулос ранее обращалась к бывшему мужу. Певица призналась, как он ей помог.