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COVID-19 атакує школярів Сумської області

COVID-19 атакує школярів Сумської області

УНІАН

Учнів відправили на дистанційне навчання.

Школярів Сумщини від сьогодні відправили на дистанційне навчання через погіршення в регіоні ситуації із захворюваністю на коронавірус. Зокрема, великою кількістю недужих дітей. 

Про це йдеться у ТСН.Ранок 29 жовтня.

За даними Департаменту освіти Сумщини, лише у жовтні COVID-19 підтвердили у майже семи сотень школярів. 

Від початку цього тижня діти, хоч регіон і в “червоній” карантинній зоні, змогли повернутися з канікул до школи. За парти сіли молодші класи. Працювали й навчальні заклади, де всі педагоги вакциновані. 

Тепер же усі школярі навчатимуться виключно онлайн. Натомість у школах обласного центру переходити на дистанційку поки не поспішають. Ухвалення рішення відклали на наступний тиждень.

Новини Сум: школярів відсьогодні відправили на дистанційне навчання

Новини Сум: школярів відсьогодні відправили на дистанційне навчання
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