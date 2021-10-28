Курс долара і євро на 29 жовтня

Курс долара і євро на 29 жовтня

Вартість долара становить 26,33 грн, а євро – 30,50 грн.

У п'ятницю, 29 жовтня, долар та євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 29 жовтня:

Долар США – 26,33 грн (мінус 4 коп.)

Євро – 30,50 грн (мінус 14 коп.)

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,33/26,35 грн/дол., до євро - на рівні 30,62/30,64 грн/євро.

Курси валют 28 жовтня:

Долар США – 26,37 грн (мінус 5 коп.)

Євро – 30,64 грн (мінус 4 коп.)

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання